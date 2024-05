Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 524 Anschlussstelle Lintorf - Schwerer Unfall mit Motorradfahrer - Motorrad in Vollbrand - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 20. Mai 2024, 17:30 Uhr

Mit schweren Verletzungen wurde gestern ein Motorradfahrer in eine Klinik eingeliefert, nachdem er durch einen Unfall mit einem Pkw auf der A 524 in Fahrtrichtung Krefeld stürzte.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Duisburg fuhr am Pfingstmontag an der Auffahrt Lintorf auf die A 524 auf. Nach ersten Ermittlungen beschleunigte er seine Yamaha und zog auf den linken Fahrstreifen. Hier stieß er mit einem VW eines 51 Jahre alten Duisburgers zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 20-Jährige. Sein Motorrad rutschte weiter die Fahrbahn entlang und geriet in Vollbrand. Ein Rettungshubschrauber brachte den 20-jährigen Duisburger in eine Klinik.

Der 51-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sperrte die Autobahn in Fahrtrichtung Krefeld komplett.

Da ein Fahrstreifen durch das ausgebrannte Motorrad nicht mehr befahrbar ist, bleibt dieser noch gesperrt, bis die Schäden an der Fahrbahndecke behoben sind.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell