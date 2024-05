Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Gestohlene Pkw vor Abtransport bewahrt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 23. Mai 2024, 20:30 Uhr

Fast von der Bildfläche verschwunden wären gestern Abend drei gestohlene Pkw, die offenbar von zwei Männern in einem Überseecontainer abtransportiert werden sollten. Beamte nahmen das Duo aufgrund des Verdachts des Kfz-Diebstahls fest. Sie sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Genau im richtigen Moment griffen gestern Abend Beamte der Düsseldorfer Polizei in Oberkassel auf einem Industriegelände an der Hansaallee zu, als zwei Männer beabsichtigten, einen Überseecontainer mit drei gestohlenen Fahrzeugen abzutransportieren. Die Pkw waren in den vergangenen Tagen in Frankreich entwendet worden und sollten nun offenbar von der Bildfläche verschwinden. Doch als die beiden Tatverdächtigen den Container öffneten, griffen die Beamten zu. Sie nahmen einen 37-jährigen Mann aus Benin und einen 22-jährigen Mann mit unbekannter Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Sie sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

