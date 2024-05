Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Raub mit Schusswaffe - Mehrere Täter flüchtig - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 24. Mai 2024, 00:45 Uhr

Nach einem Raub in der Nacht zu Freitag in Stadtmitte fahndet die Polizei nach drei Tätern. Sie sollen zwei Männer mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren zwei Männer auf der Graf-Adolf-Straße in Richtung Oststraße unterwegs. Als sie die Graf-Adolf-Straße überquerten, näherten sich von hinten plötzlich drei Unbekannte. Einer des Trios fasste einem der Männer in den Nacken, schubste ihn zu Boden und bedrohte ihn mit einer Pistole. Sie entrissen den Männern die Taschen (eine rote Tasche und eine schwarze Reisetasche) und flüchteten dann über die Karl-Rudolf-Straße in Richtung Corneliusstraße. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte bisher nicht zum Erfolg. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Einer der Täter ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat dunkle Haare und einen dunklen Bart sowie eine kräftige Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke und eine dunkelblaue Jeans.

Die anderen beiden Männer sind ebenfalls 1,80 bis 1,85 Meter groß, haben eine dickliche Statur und waren dunkel gekleidet. Zusätzlich hatten sie ein schwarzes Tuch um den Kopf gewickelt.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211-870-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell