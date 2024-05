Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Schneller Fahndungserfolg nach zweifachem Handtaschenraub - Tatverdächtiger auf Flucht festgenommen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 26. Mai 2024, 18:50 Uhr

Eine Streife der Inspektion Nord konnte am Sonntagabend einen mutmaßlichen Handtaschenräuber bei Fahndungsmaßnahmen festnehmen. Der Tatverdächtige hatte nur wenige Minuten nach einer ersten Tat eine zweite begangen. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.

Die erste Tat geschah auf dem Bismarckweg in Ludenberg. Hier wurde eine 80-Jährige von hinten brutal umgestoßen und ein Täter flüchtete mit ihrer entrissenen Handtasche. Bei dem Sturz verletzte die Seniorin sich leicht. Während der umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte die Tasche in der Nähe aufgefunden werden. Nur zwölf Minuten nach der ersten Tat ging über Notruf der Hinweis zu einem zweiten Raub auf der Grafenberger Allee bei der Polizei ein. Hier hatte ein Mann mit nahezu identischer Personenbeschreibung einer 92-Jährigen die Handtasche vom Rollator gerissen, so dass diese beinahe gestürzt wäre. Eine bereits für die Fahndung eingesetzte Streife konnte dann an einem Schnellrestaurant in Tatortnähe einen Verdächtigen ausmachen, auf den die Beschreibung passte. Dieser versuchte noch zu fliehen, wurde aber durch die Beamten gestoppt und festgenommen. In seiner Hosentasche konnte Bargeld in exakt der Stückelung wie in dem Portemonnaie der 92-Jährigen aufgefunden werden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 28 Jahre alten Ägypter ohne festen Wohnsitz. Ein erster Drogenvortest reagierte positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts wurde parallel ein weiteres Verfahren eingeleitet. Die Ermittler des Raubkommissariats prüfen noch, ob der Mann auch noch für andere zurückliegende Taten verantwortlich gemacht werden kann. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

