POL-NOM: In Dorfgemeinschaftshaus eingebrochen

Uslar (ots) - USLAR, (go), GRAFTPLATZ, (KIRCHE), Freitag, der 23.02.2024, 12:05 Uhr. Unbekannte Täter sprühten Buchstaben mit schwarzer Farbe an die Kirchenwand. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

mehr