POL-NOM: Sonstige Beschädigung durch Graffiti

Uslar (ots) - USLAR, (go), WIESENSTRASSE, Freitag, der 23.02.2024, 17:25 Uhr. Ein 56 jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Einbeck befuhr die Wiesenstraße in Richtung Einkaufsmärkte. Auf Höhe der Unfallstelle wich er einem, auf die Fahrbahn ragenden, Linienbus aus und übersah den ihm entgegenkommenden Fahrer eines Wohnmobils aus einem Uslarer Ortsteil. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

