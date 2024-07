Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand

Am Sonntag, 30. Juni 2024, gegen 15.50 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Mülltonne auf einer Terrasse in der Dinklager Straße in Brand. Das Feuer griff auch auf einen dortigen Überstand sowie einen Holzzaun über. Eine 53-jährige Bewohnerin wurde aufgrund des Verdachts von Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne gelöscht.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, 30. Juni 2024, gegen 10.20 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Steinfeld die B214 (Holdorfer Straße) in Richtung Steinfeld. Hierbei geriet er in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Sein Fahrzeug brach nach links auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte mit einem 33-jährigen, entgegenkommenden Autofahrer aus Solingen. Der Autofahrer aus Solingen wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 30. Juni 2024, gegen 1.30 Uhr, befuhr eine unbekannte Person mit einem Pkw die Straße An der Bleiche in Fahrtrichtung der Rosenstraße. In einer Rechtskurve kam die Person nach links von der Fahrbahn ab. Es kam zum Zusammenstoß mit einer dortigen Laterne sowie zwei Dekofässern eines Weinhandels. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Unfallspuren ergaben Hinweise darauf, dass es sich bei dem verursachenden Pkw um einen Audi handeln könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 29. Juni 2024, gegen 10.45 Uhr, fuhr eine unbekannte Person mit einem Pkw aus einer Parklücke eines Parkplatzes bei einem Discounter in der Keetstraße heraus und übersah dabei einen hinter ihr fahrenden Autofahrer mit seinem Ford Kuga. Es kam zum Zusammenstoß und zum Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell