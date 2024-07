Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Diebstahl von Geldbörse

Am Freitag, den 28.06.24, in der Zeit von 17:00-17:15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse eines 67-jährigen Steinfelders. Die Tat hatte sich in der Großen Straße auf dem Parkplatz eines dort befindlichen Lebensmittelgeschäfts ereignet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Geldbörse

Am Montag, den 01.07.24, in der Zeit von 12:20 Uhr bis 13:20 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person in der Lindenstraße im Bereich eines dort befindlichen Lebensmittelgeschäfts die Geldbörse einer 79-jährigen Lohnerin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Sonntag, in der Zeit von 17:00 Ihr bis 21:30 Uhr, begab sich eine unbekannte Person in ein Wohnhaus in der Berliner Straße. Hier entwendete der unbekannte Täter u. a. drei Geldbörsen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 29.06.24, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr, kam es in der Wiesenstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person fuhr hier gegen einen geparkten PKW KIA und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Pedelec-Fahrer

Am Dienstag, den 02.07.24, gegen 05:08 Uhr, kam es auf der Hochelstener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Bakumer beabsichtigte mit seinem Pedelec die Hochelstener Straße zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Hochelstener Straße fahrenden PKW eines 53-jährigen Mannes aus Cappeln. Eine 32-jährige Lohnerin, welche die Hochelstener Straße ebenfalls mit PKW befuhr, kollidierte im Anschluss mit dem auf der Straße liegenden Pedelec des 44-jährigen Bakumers. Durch den Zusammenstoß wurde der Pedelec-Fahrer augenscheinlich schwer verletzt. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 28.06.24, gegen 05:50 Uhr, kam es auf der Dinklager Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person überholte trotz Gegenverkehr mit PKW den PKW Hyundai einer 63-jährigen Frau aus Dinklage. Beim Wiedereinscheren nach rechts touchierte der unbekannte Fahrzeugführer den PKW der 63-Jährigen. Der Überholende entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell