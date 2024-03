POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, versuchter Automatenaufbruch

Aalen (ots) - Leutenbach: Unfallflucht Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Bahnhofstraße einen geparkten Seat und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen. Weinstadt: Unfallflucht Am Mittwoch zwischen 10:50 Uhr und 11:40 Uhr beschädigte ein ...

mehr