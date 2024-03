Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall

Aalen (ots)

Leutenbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Bahnhofstraße einen geparkten Seat und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Weinstadt: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 10:50 Uhr und 11:40 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mercedes auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Großheppacher Straße. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Mitfahrer im Linienbus leicht verletzt

Der Busfahrer eines Linienbusses befuhr am Donnerstag gegen 15.55 Uhr den Kreisverkehr in der Waiblinger Straße. Als der Fahrer eines weißen Mercedes von der Bühlstraße kommend in den Kreisverkehr einbog ohne auf die Vorfahrt zu achten, leitete der Busfahrer eine Notbremsung ein, wobei zwei Mitfahrerinnen stürzten und sich leicht verletzten. Der unbekannte Mercedes-Fahrer fuhr nach dem Vorfall weiter. Zeugen des Unfallgeschehens, die auch Hinweise auf den Mercedes geben können, sollten sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

