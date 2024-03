Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: PKW übersehen

Ein 84-jähriger VW-Fahrer übersah am Donnerstag gegen 17:20 Uhr auf der Ulmer Straße einen BMW einer 43-Jährigen, als diese nach links in die Walkstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Bargau: Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen

Nach einem Unfall am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr auf dem Bucher Weg wurde ein Mazda so stark beschädigt, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. In einer dortigen Kurve begegnete einer 24-jährigen VW-Fahrerin ein entgegenkommender Mazda eines 72-Jährigen. Der 72-jährige Fahrer fuhr vermutlich zu weit links, so dass er mit dem VW zusammen stoß. Die 24-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Eschach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer beschädigte am Donnerstag gegen 10 Uhr einen in der Gögginger Straße abgestellten VW einer 41-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 zu melden.

