POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Eigentümer von Fahrrad gesucht, Korrektur und Ergänzung zur Meldung zum Fahrzeugbrand in Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Rot am See: Gestohlenes Kinder-E-Mountainbike - Eigentümer gesucht

Im Rahmen einer Hausdurchsuchung konnten Beamte des Polizeipostens Rot am See ein orangefarbenes E-Mountainbike für Kinder sichergestellt. Ein Akku war nicht in das Fahrrad eingebaut. Der Eigentümer oder die Eigentümerin meldet sich bitte mit entsprechendem Eigentumsnachweis unter 07955 454 der Polizei Rot am See.

Korrektur und Ergänzung: zu:

Schwäbisch Hall: Zwei Schwerverletzte nach Fahrzeugbrand

Zwei Schwerverletzte nach Fahrzeugbrand

Am Mittwoch gegen 17:20 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit einem VW Polo die L 2218 in Richtung Schwäbisch Hall. Im Bereich der Weckriedener Straße geriet der PKW, vermutlich infolge eines plötzlich auftretenden technischen Defekts, während der Fahrt in Brand. Der Fahrer hielt daraufhin bei der dortigen Bushaltestelle an und stieg aus. Seine 72-jährie Beifahrerin konnte nicht aus eigener Kraft aussteigen. Da der Fahrer den Wagens vermutlich nicht ausreichend gesichert hatte, rollte der Polo auf der Gefällstrecke weg Nach circa 30 Metern kam er an einem Zaun zum Stehen. Ein Zeuge konnte hier die Beifahrerin aus dem PKW befreien, indem er mit einem Messer den Sicherheitsgurt durchschnitt das Auto letztlich völlig ausbrannte. Sowohl der Fahrer, als auch die Beifahrerin wurden bei dem Brand schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls mit vier Fahrzeugen und 18 Wehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die L2218 voll gesperrt. Anschließend konnte sie bis zur Bergung des Fahrzeugwracks halbseitig wieder freigegeben werden.

A.d.R.: In einer früheren Version des Textes hieß es zunächst, dass die beiden Auto-Insassen bei dem Vorfall nur leicht verletzt wurden. Tatsächlich wurden Sie bei dem Brand jedoch schwer verletzt. Wir bitten dies zu entschuldigen.

