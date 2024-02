Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pilot mit Laserstrahl beim Landeanflug geblendet - Fahrzeugteile entwendet - Auto zerkratzt - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Fahrzeugteile demontiert und entwendet

In der Manfred-von-Ardenne-Allee wurde an einem Transporterfahrzeug der Marke Renault Master Fahrzeugteile entwendet. Die Täter öffneten das Fahrzeug zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gewaltsam. So konnte die Motorhaube geöffnet werden, die dann zusammen mit Scheinwerfer und Kühlergrill demontiert und entwendet wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Schorndorf: Piloten mit Laser geblendet

Am Mittwoch kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr. Es befand sich gegen 23.05 Uhr ein Motorflugzeug des Herstellers Swearingen SA 227 aus östlicher Richtung kommend auf dem Landeanflug zum Flughafen Stuttgart. Als sich die Frachtmaschine auf einer Höhe von 4000 Fuß befand, wurde sie Ziel einer Laser-Attacke. Die beiden Piloten wurden mehrfach mit einem grünen Laser angestrahlt, wobei auch ein Pilot geblendet wurde. Es kam glücklicherweise zu keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Piloten, so dass das Flugzeug wie geplant sicher um 23.16 Uhr gelandet werden konnte. Der Laserstrahl wurde von den Piloten im nördlichen Stadtgebiet von Schorndorf lokalisiert. Wegen der Laserblendung wurde von der Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist nochmals auf die Gefährlichkeit von Laserblendungen im Flugverkehr hin.

Es handelt sich um keine "Dummen-Jungen-Streiche" sondern um ausgewachsene Gefährdungen des Luftverkehrs, deren Folgen nicht abschätzbar sind. Bei derartigen Delikten könnten nachfolgende Straftatbestände erfüllt sein:

- § 223 StGB Körperverletzung - § 224 StGB Gefährliche Körperverletzung - § 226 StGB Schwere Körperverletzung - § 229 StGB Fahrlässige Körperverletzung - §§ 315, 315b StGB Gefährlicher Eingriff in den Luft-, Straßen und Schienenverkehr - § 316c StGB Angriff auf den Luftverkehr

Insbesondere in der Flugphase von Start und Landung wird den Piloten eine hohe Aufmerksamkeit im Cockpit abverlangt. Jede Störung, worunter auch eine plötzliche Laserblendung zu zählen ist, kann zu fatalen Folgen führen, weil die Verantwortlichen im Cockpit ihre Instrumente nicht mehr bedienen können. In solchen Fällen stellt das Durchstarten der Maschine noch das kleinste Problem dar. Auch Schädigungen an den Augen der Insassen sind möglich.

Laserblendungen können jedoch im ungünstigsten Fall zu einem Absturz des Luftfahrzeugs führen.

Jeder der einen Laserstrahl auf ein Luftfahrzeug richtet, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er sich strafbar machen kann; aber noch schlimmer, dass er Menschen an Leib, Leben und Gesundheit gefährdet.

Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet zur Ermittlung des Tatverdächtigen um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden.

Berglen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr einen in der Edelweißstraße auf einem Waldparkplatz geparkten Audi. Dabei verursachte er an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Pkw zerkratzt

Etwa 2000 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale zwischen Montagmorgen 06 Uhr und Dienstagnachmittag 17 Uhr an einem geparkten Pkw in der Ruhrstraße. Hierzu zerkratzte er die Fahrzeugseite vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am Mittwochabend gegen 23:40 Uhr befuhr ein 56-jähriger BMW-Fahrer die Südstraße und krachte aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug in einen geparkten VW. Der VW wurde durch den Aufprall auf einen ebenfalls geparkten Toyota aufgeschoben. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 63 000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell