Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Morgen des 13.11.2023 kam es in der Rheinfeldstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 56-jährige Autofahrer übersah eine 48-jährige Fußgängerin, die hinter einem Auto die Rheinfeldstraße überquerte, daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde. Das Auto des 56-Jährigen wurde hierbei nicht beschädigt. Die Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell