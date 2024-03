Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: 24000 Euro an mutmaßliche Betrügerin übergeben - Eine Tatverdächtige wurde festgenommen

Aalen (ots)

Eine Seniorin aus Backnang wurde am Mittwoch (28.02.2024) Opfer eines Schockanrufs. Sie wurde telefonisch von einer weiblichen Person kontaktiert, die sich als ihre Tochter ausgab. In dem Gespräch erklärte die Anruferin, sie habe einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht und könne ihre Inhaftierung nur gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 60.000 Euro abwenden. Im weiteren Verlauf des Telefonats wurde die Seniorin an einen falschen Polizisten weiterverbunden, mit dem letztlich eine Zahlung in Höhe von 24.000 Euro vereinbart worden sei. Dieses Geld übergab die Seniorin dann an der vereinbarten Örtlichkeit in Sachsenweiler an eine Abholerin. Diese 38-jährige Tatverdächtige konnte noch am selben Nachmittag samt mutmaßlicher Beute von der Kriminalpolizei vorläufig festgenommen werden. Das Bargeld wurde sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde die 38-jährige Schwedin am Donnerstagnachmittag (29.02.2024) dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Betrugs erließ. Die Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

