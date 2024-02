Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Lorch: Parkenden PKW beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Maierhofstraße wurde am Dienstag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr ein Mercedes-Benz beschädigt, der dort geparkt war. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315 entgegen.

Oberkochen: Eingangstür beschädigt

In der Feigengasse wurde am Mittwoch gegen 18 Uhr festgestellt, dass an einem dortigen Wohnhaus die Eingangstür beschädigt wurde, indem eine Glasscheibe eingeschlagen wurde. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364/955990 entgegen.

Eschach: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen um 10 Uhr wurde festegst6ellt, dass ein VW, der in der Gögginger Straße geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer hinten links beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinwiese auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175/9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Personen eine Holztür zum Kellerabgang einer Sporthalle in der Wiesenstraße aufgehebelt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Ob jemand das Gebäude betrat ist nicht bekannt. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171/7966490 entgegen.

