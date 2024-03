POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Unfälle

Aalen (ots) - Aalen: PKW übersehen Ein 84-jähriger VW-Fahrer übersah am Donnerstag gegen 17:20 Uhr auf der Ulmer Straße einen BMW einer 43-Jährigen, als diese nach links in die Walkstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Bargau: Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen Nach einem Unfall am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr auf dem Bucher Weg wurde ein Mazda so stark ...

