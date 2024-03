Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Polizeirevier unter neuer Leitung - POR Stocker folgt auf KD Deuter

Aalen (ots)

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bekommt zum 1. März 2024 mit Thomas Stocker einen neuen Leiter. Der 51-jährige Polizeioberrat tritt damit die Nachfolge von Kriminaldirektor Markus Deuter an, der mit Datum vom 1. Oktober 2023 zum Polizeipräsidium nach Ulm gewechselt war. Mit der kommissarischen Leitung des Gmünder Reviers war seither der Erste Polizeihauptkommissar Jürgen Ilg betraut, der zukünftig wieder die Leitung der Führungsgruppe des Polizeireviers übernehmen wird. Thomas Stocker, der in Aalen aufgewachsen ist und hier auch wohnt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach seinem Grundwehrdienst trat er im Jahr 1993 als Polizeikommissaranwärter in den Dienst der Landespolizei Baden-Württemberg ein.

Nach Beendigung seiner Ausbildung im Jahre 1998 wurde er als stellvertretender Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier Schorndorf eingesetzt. Nach weiteren Stationen bei den Polizeirevieren in Ellwangen, Geislingen/Steige und Backnang, war er zwischendurch auch als Lehrer an der Akademie der Polizei in Wertheim tätig. Nach erfolgreicher Absolvierung des Auswahlverfahrens für den höheren Polizeidienst trat er im Jahr 2008 das Studium hierfür an. Als frisch gebackener Polizeirat wurde er im Jahr 2010 Leiter der Führungsgruppe im Zentrum für Informationstechnologie der Polizei Baden-Württemberg im Landeskriminalamt. Von Februar 2012 bis Dezember 2013 leitete POR Stocker das Polizeirevier Waiblingen, bevor er am 1. Januar 2014 Leiter des Stabbereichs Technik beim neu gegründeten Polizeipräsidium Aalen wurde.

Der aktive Familienmensch, der gerne wandert, joggt sowie Ausflüge und Besichtigungen mit seiner Familie macht, freut sich sehr auf seine neue Aufgabe: "Nach meiner langjährigen Tätigkeit im Stabsbereich Technik freue ich mich auf den Dienst beim Polizeirevier Schwäbisch und den damit verbundenen neuen Aufgaben. Als Revierleiter bin ich wieder näher bei den Bürgerinnen und Bürgern und darf meinen Beitrag zur Sicherheit in der Stauferstadt und den, zum Revierbereich gehörenden, Gemeinden leisten. Ich freue mich auch über das in mich gesetzte Vertrauen den bestehenden und kommenden Anforderungen gerecht zu werden sowie auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd."

Präsident Reiner Möller freut sich, dass das größte Polizeirevier im Zuständigkeitsbereich des PP Aalen nunmehr wieder mit einem erfahrenen Beamten des höheren Dienstes besetzt werden konnte. "Mit POR Stocker übernimmt damit jemand die Leitung, der nicht nur die Aufgaben eines Revierleiters bestens kennt. Er ist auch ein absoluter Insider, der mit den Abläufen und dem Führungspersonal im Polizeipräsidium Aalen bestens vertraut ist. Ich wünsche Kollege Stocker viel Erfolg bei den anspruchsvollen und facettenreichen Aufgaben als Revierleiter. Auch für die hervorragende Arbeit, die EPHK Jürgen Ilg mit seinem Team in den vergangenen Monaten übergangsweise geleistet hat, möchte ich mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bedanken."

