POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Saterland - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Dienstag, den 02.07.24, gegen 07:18 Uhr, kam es in Bollingen in der Straße Am Ostermoor im Bereich einer Einmündung zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. Eine 22-jährige Frau aus Rhauderfehn beabsichtigte mit ihrem PKW auf die Straße "Am Ostermoor" zu fahren. Hierbei kollidierte sie mit einem dort fahrenden 29-jährigen Mann aus Rhauderfehn. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

