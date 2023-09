Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Alkohol

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 28. September 2023 in den frühen Abendstunden wurde ein 49-jähriger Mann aus Pirmasens in der Rodalber Straße als Fahrzeugführer kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch feststellt werden, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab etwas über 1 Promille. Ein weiterer gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle bestätigte das Ergebnis. Da das Ergebnis unterhalb des Grenzwerts von 1,1 Promille lag, wird auf den Mann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gemäß § 24 a StVG zukommen. Beim ersten Verstoß kommt auf ihn ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 500,- Euro Bußgeld zu. Beim zweiten Verstoß wären es ein dreimonatiges Fahrverbot und 1000,- Euro Bußgeld, beim dritten Verstoß wären es 1500,- Euro Bußgeld. Der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde bis zur Nüchternheit sichergestellt. pdps

