Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Sachbeschädigung Am Mittwoch, den 03.07.24, in der Zeit von 01:10 bis 01:15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Forstgarten". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen. Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, den 03.07.24, in der Zeit von 09:00 - 11:30 Uhr, ...

