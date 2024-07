Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, den 03.07.24, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in der Gerichtsstraße gegen einen geparkten PKW Daimler und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

