Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 06.07.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage, Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Holthausstraße in Dinklage zu einem Einbruch in einen Schuppen. Ein bislang unbekannter Täter brach in einen Gartenschuppen ein und entwendete mehrere Elektrowerkzeuge, sowie einen auf der Terrasse stehenden Fernseher. Zeugen die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Dinklage oder Lohne in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell