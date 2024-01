Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Insassin eines Linienbusses verletzt

Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots)

Am Dienstag (9. Januar 2024) kam es gegen 17:25 Uhr an der Einmündung Reeser Straße / Dreikönige in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 35-jähriger Mann aus Berlin befuhr mit einem Linienbus die Reeser Straße und musste verkehrsbedingt ruckartig die Geschwindigkeit reduzieren. Vor dem Bus hatte sich ein blauer VW Golf mit Oberhausener Kennzeichen (weitere Details zum Kennzeichen sind nicht bekannt) befunden, welcher abrupt abbremste und nach links in die Straße Dreikönige abbog. Durch das abrupte Bremsmanöver verletzte sich eine 67-jährige Frau, welche im Bus gesessen hatte, leicht. Zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden kam es nicht. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell