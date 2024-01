Rees (ots) - In der zeit von Freitag (5. Januar 2024) um 13:30 Uhr bis Montag (8. Januar 2024) um 07:35 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Berufsbildungszentrum an der Bergswicker Straße ein, indem sie eine seitlich gelegene Glastür einschlugen. Sie suchten in mehreren Büros nach Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie einen Drucker. Anschließend ...

