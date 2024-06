Polizei Aachen

POL-AC: Unfall auf dem Radweg - Zwei Personen verletzt

Würselen (ots)

Am Sonntagnachmittag (23.06.2024) gegen 15:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen Würselen und Alsdorf gekommen. Bei dem Unfallort handelt es sich um einen Radweg, der in der Nähe der Ortsgrenze zu Alsdorf in die Euchener Straße zwischen Würselen und Alsdorf mündet.

Ein Pedelec-Fahrer (55 Jahre aus Aachen) war auf dem Radweg aus Würselen kommend unterwegs, als er mehrere Radfahrer vor ihm überholen wollte. Er war gerade auf Höhe der vorausfahrenden Pedelecfahrerin (59 Jahre aus Alsdorf), als diese nach links in einen abzweigenden Fahrradweg abbog.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Personen stürzten. Die 59-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht, der 55-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Pedelecs wurden durch den Unfall beschädigt.

Zur Unfallaufnahme wurde das VU-Team der Polizei Aachen hinzugerufen.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell