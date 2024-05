Erzhausen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der Nacht auf Dienstag (7.5.) gegen 4 Uhr die Polizei auf einen aktuellen Einbruch in ein Lokal in der Bahnstraße hingewiesen. Nach aktuellen Ermittlungen beschädigten die zwei Täter ein Fenster, drangen in die Lokalität ein und entwendeten eine Geldkassette und ein Laptop. Die sofortig eingeleitete Fahndung ...

