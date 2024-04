Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall B39

Speyer (ots)

Am frühen Samstagmorgen um 04:55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B39 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der Fahrzeugführer eines Fiats kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts über die Leitplanke ab und landete auf der rechten Fahrzeugseite, wo sich sein Beifahrer befand. Durch den Aufprall zogen sich die Fahrzeuginsassen eine Kopfwunde zu und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Da sich beide Männer der Fahrereigenschaft gegenseitig bezichtigen und bei beiden Personen der Verdacht des Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums bestand, wurde eine Blutprobe entnommen. Der PKW erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und wurde von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe für mehrere Stunden gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Ersthelfer oder mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

