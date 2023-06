Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Schönwalde am Bungsberg

Schlagersause in Schönwalde - Straßen kurzzeitig gesperrt

Lübeck (ots)

Wegen der beliebten Schlagersause kommt es am Sonnabend (17.06.2023) zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr in Schönwalde am Bungsberg zu vereinzelten Straßensperrungen der Landesstraße 57 in der Orstdurchfahrt.

Der Umzug beginnt um 17:00 Uhr am Sammelpunkt in der Bergfelder Straße, von dort geht es die Eutiner Straße (Sperrung 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr) entlang bis zur Kirche. Dann weiter über Am Ruhsal, den Parkplatz am ZOB, die Bungsbergstraße und die Rosenstraße. Anschließend geht es durch die Oldenburger Straße, die ab etwa 18:00 Uhr gesperrt sein wird. Über Am Ruhsal führt die Aufzugstrecke zurück zum ZOB, wo der Umzug gegen 18:30 Uhr sein Ende findet.

Während des Umzuges kann es zu Verkehrsbehinderungen und Staubildungen und somit zu Verzögerungen kommen. Stellen Sie sich auf kurzfristige Wartezeiten ein.

