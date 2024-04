Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall in der Industriestraße

Ludwigshafen (ots)

Am 26.04.2024, gegen 09:10 Uhr, befuhr ein mit einem Bagger beladener LKW-Fahrer die Industriestraße in Richtung Wormser Straße. An einer dortigen Unterführung einer Brücke blieb der 40-Jährige mit dem Bagger hängen, sodass ein Schaden an der Brücke entstand. Ein Kran barg den Bagger, welcher sich durch den Zusammenstoß mit der Brücke verschob. Es entstand ein Schaden von ca. 100.000 Euro.

Für die Bergung und Unfallaufnahme war die Unfallstelle für ca. vier Stunden vollgesperrt. Dies sorgte für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im umliegenden Bereich.

