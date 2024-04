Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schockanruf erfolgreich - Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 25.04.2024 gegen 12 Uhr erhielt eine Seniorin einen sogenannten Schockanruf. Nachdem sich zunächst die vorgebliche Tochter am Telefon meldete, wurde das Telefonat an eine angebliche Polizistin übergeben. Beide Frauen gaben vor, dass die Tochter der Seniorin eine andere Person bei einem Verkehrsunfall getötet habe. Daher müsse sie jetzt eine Kaution zahlen, um die Tochter aus dem "Gewahrsam" herauszulösen. In der Folge kam es auch zu mehreren Telefonaten mit einem vorgeblichen Oberstaatsanwalt. Letztendlich wurde die Seniorin angewiesen ihren Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages an eine Person an der Trauerhalle des Friedhofes zu übergeben. Hier übergab sie den Schmuck am Nachmittag an eine Person, welche wie folgt beschrieben wurde: männlich, ca. 175-180cm, athletische Figur, keine Brille, Oberlippenbart, kurze Haare, elegant gekleidet und sprach hochdeutsch. Erst nach einem Telefonat mit ihrem Enkel, flog der Betrug auf.

Zeugen, die im Bereich des Friedhofes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen - Beachten Sie, dass die Polizei Sie nie unter der 110 kontaktiert.

- Wenn Sie im Gespräch aufgefordert werden unter Verwendung der Rückruftaste die 110 zu wählen, legen Sie auf und wählen Sie die Nummer selbst.

- Wenn Sie einer der vorgenannten Anrufe erreicht, legen Sie einfach den Hörer auf.

- Geben Sie keine persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Bankverbindungen, Vermögensverhältnisse an fremde Personen heraus.

- Die Polizei schickt keine Zivilkräfte, um Geld oder Wertsachen abzuholen und vorsorglich in Verwahrung zu nehmen.

- Lassen Sie Ihre Telefonnummer aus den Telefonverzeichnissen löschen.

- Bringen Sie den Anruf bei der nächsten Polizeidienststelle oder per Onlinewache zur Anzeige.

