POL-PDLU: Speyer - Auffahrunfall in der Schifferstadter Straße

Römerberg (ots) - Am Donnerstag gegen 11 Uhr erblickte eine Polizeistreife einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen, der die Germersheimer Straße in Römerberg befuhr. Die Beamten untersagten der 35-jährigen Fahrerin die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein.

