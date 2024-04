POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines Geldbeutels in Kleidergeschäft

Maxdorf (ots) - Am Mittwoch, den 24.04.2024, im Zeitraum von 10:00 - 11:00 Uhr, wurde in Höhe der Hauptstraße 8 ein ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellter Motorroller auf bislang unbekannte Weise umgestoßen und hierbei nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu bemühen. Rückfragen bitte an: ...

mehr