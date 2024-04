Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrer in der Johannesstraße übersehen, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 17:25 Uhr befuhr ein 33-jähriger PKW-Fahrer die Große Greifengasse und bog nach links in die Johannesstraße ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden und bevorrechtigten 10-jährigen Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 10-Jährige zog sich leichte Verletzungen am linken Bein zu und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Die Eltern des Kindes erschienen an der Unfallstelle und kümmerten sich um sein Rad. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.

