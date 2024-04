Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, Freitag, 05.04.2024 - Sonntag, 07.04.2024, 09:30 Uhr

Bendorf (ots)

Geschwindigkeitsmessung auf der B 42 Bendorf: Am Freitagvormittag, wurde im Zeitraum von 5 Stunden, auf der B 42, in Richtung Neuwied, durch die Verkehrsdirektion Koblenz, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Von den ca. 4.900 durchfahrenden Fahrzeugen, waren 110 zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 142 km/h. Die Ordnungswidrigkeiten werden in den nächsten Wochen durch die Zentrale Bußgeldstelle in Speyer geahndet. Gestürzter Radfahrer wurde verletzt Bendorf: Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Radfahrer die Rheinstraße. Hierbei geriet er gegen den dortigen Bordstein, verlor die Kontrolle über das Fahrrad und kam zu Fall. Der junge Mann wurde leicht verletzt und zur weiteren ärztl. Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

