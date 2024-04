Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern vom Wochenende 05.-07.04.2024

Koblenz (ots)

Am Freitag, den 05.04.2024, wurde in Simmern ein Elektro-Roller ohne gültiges Versicherungskennzeichen angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der 24-jährigen Fahrzeugführerin konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurde ein Verfahren wegen einer Fahrt ohne Versicherungsschutz unter Cannabiseinfluss eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass Elektro-Roller ein gültiges Versicherungskennzeichen benötigen, wenn sie im Straßenverkehr genutzt werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Simmern im Bereich der Zieferspange. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam in Folge dessen von der Fahrbahn ab. Die ebenfalls im Fahrzeug befindliche Beifahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand außerdem Sachschaden an der vor Ort befindlichen Schutzplanke.

Am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr kam es in Braunshorn zum Diebstahl eines Rasenmähers der Ortsgemeinde. Der Rasenmäher wurde während der Mäharbeiten für die Gemeinde kurzzeitig auf einer Wiese entlang des Straßenrandes abgestellt und von einem vorbeifahrenden Schrottsammler eingesammelt. Dieser konnte im Rahmen der Fahndung in einem Nachbarort angetroffen werden und musste den Rasenmäher wieder an die Ortsgemeinde Braunshorn zurückgeben. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde im Panoromaweg in Sohren ein mit zwei Personen besetzter Motorroller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass die Höchstgeschwindigkeit des Rollers über 25 km/H liegt, sodass er mit dem Ziel der Durchführung eines Geschwindigkeitsgutachtens sichergestellt wurde. Gegen den 16-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell