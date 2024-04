Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtrag zur Presseerstmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden vom 06.04.2024 - 17:23 Uhr

Rhens (ots)

Am Samstag, den 06.04.2024 gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 9 zwischen Rhens und Koblenz, bei dem 2 PKW und ein KRAD beteiligt waren. Ein PKW (1) und ein KRAD befuhren in genannter Reihenfolge die B 9 von Rhens kommend in Fahrtrichtung Koblenz. PKW (2) befuhr die L 208 und beabsichtigte auf die B 9 in Richtung Rhens abzubiegen. In diesem Verlauf kam es zu einer für die Unfallbeteiligten undurchsichtigen Verkehrssituation, wodurch PKW (1) eine Notbremsung durchführte. Der KRAD-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem PKW (1) nicht verhindern. Der KRAD-Fahrer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Am PKW (1) und am KRAD entstand Sachschaden. PKW (2) blieb unbeschädigt. Während der Unfallaufnahme war die B 9 in Fahrtrichtung Koblenz teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell