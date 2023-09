Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Sachbeschädigung an Auto - Zeugenhinweis führt zu Tatverdächtigen (18.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Seat Leon es am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Hohenkrähenstraße gekommen. Ein Zeuge konnte einen 62-jährigen Mann beobachten, der das geparkte Auto an der Fahrerseite und auf der Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Geistesgegenwärtig machte der Zeuge Bilder vom Verdächtigen, so dass die Polizei den Mann schnell ermitteln und als Täter identifizieren konnte. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Gegen den Mann wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ob er auch für eine Sachbeschädigungsserie an drei Autos im November 2022 am gleichen Ort in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen.

