Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sicherungsseil an einer Hüpfburg gerissen - Vier Kinder verletzt

Krefeld (ots)

Die Hüpfburg wurde angehoben und fiel anschließend halb in sich zusammen.

Am 30. März 2024, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich auf dem Sprödentalplatz ein Unglück in dem dortigen Hüpfburgpark. Bei starkem Wind ist an einer Hüpfburg auf dem Sprödentalplatz aus unbekannter Ursache ein Sicherungsseil gerissenen. Die Hüpfburg, in der sich mehrere Kinder befanden, wurde angehoben und fiel anschließend halb in sich zusammen. Eins der Kinder wurde mehrere Meter in die Luft geschleudert und kam dann neben dem Luftkissen auf. Das 11 jährige Mädchen musste stationär ins Krankenhaus verbracht werden. Darüber hinaus wurden drei weitere Kinder im Alter von 5, 7 und 8 Jahren leicht verletzt. (66)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell