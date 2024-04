POL-PDKO: Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Boppard (ots) - Am 05.04.2024 im Zeitraum zwischen ca. 10:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es im Parkhaus in der Karmeliterstraße in Boppard zu Sachbeschädigungen an zwei PKWs. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Boppard in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Mainzer Str. 42 - 44 56154 Boppard Telefon: 06742 8090 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

mehr