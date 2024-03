POL-SE: Wedel - Diebe entwenden Buntmetall aus leerstehendem Gebäude - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (15.03.2024) hat ein unbekannter Fahrzeugführer um 06:45 Uhr den linken Außenspiegel an einem Lkw der Marke Citroen beschädigt. Der beschädigte Berlingo parkte auf der Straße "Am Lohhof" am rechten Fahrbahnrand. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach ...

