Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schokoladendiebe erwischt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Donnerstagmittag beobachte eine Mitarbeiterin einer Discounter-Filiale in der Riedstraße zwei Personen beim Bedienen am Süßwarenregal. Nachdem der 57-Jährige und der 31-Jährige den Kassenbereich ohne Zahlvorgang passierten, sprach die Mitarbeiterin die beiden Männer auf den Diebstahl an. Sie händigten daraufhin die Schokolade im Wert von ca. 17 Euro aus. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

