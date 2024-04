Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl

Speyer (ots)

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Auestraße zu einem Ladendiebstahl. Zwei Männer im Alter von 45 und 43 Jahren wurden von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie mehrere Artikel aus den Regalen des Supermarktes entnahmen und diese in ihre Jacken- und Hosentaschen steckten. Die Beschuldigten wurden anschließend von den Polizeibeamten auf die Dienststelle verbracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss wurden die Männer wieder entlassen. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

