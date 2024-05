Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Einbruch in Gaststätte

Polizei sucht nach Zeugen

Erzhausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der Nacht auf Dienstag (7.5.) gegen 4 Uhr die Polizei auf einen aktuellen Einbruch in ein Lokal in der Bahnstraße hingewiesen. Nach aktuellen Ermittlungen beschädigten die zwei Täter ein Fenster, drangen in die Lokalität ein und entwendeten eine Geldkassette und ein Laptop. Die sofortig eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll es sich bei den Flüchtigen um zwei junge Männer gehandelt haben, die auf einem Roller das Weite suchten. Die entstandene Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Darmstadt (K42) hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können über die Telefonnummer 06157 / 9509 - 0 abgegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell