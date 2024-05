Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Werkzeug und Fahrräder gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (5.5.), 11.30 Uhr und Montag (6.5.) 3 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Pfungstädter Straße und erbeuteten Werkzeug und Fahrräder. Über die Tiefgarage des Gebäudes gelangten die Täter zunächst in den Keller. Hier schnitten sie die Schlösser an insgesamt sechs Kellerverschlägen auf und entwendeten vier E-Bikes und mehrere Werkzeugkoffer im Wert von rund 12.000 Euro. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Die Kriminalpolizei aus Darmstadt (K 43) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

