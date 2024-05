Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Festnahmen nach Einbruchdiebstahl in Autowerkstatt/Zwei BMW gestohlen

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Einbruchdiebstahl, der sich in der Nacht zum Sonntag (05.05.) in einem Kraftfahrzeugbetrieb im Alexander-Fleming-Ring in Königstädten ereignete, kann die Polizei einen raschen Fahndungserfolg verbuchen. Vier Unbekannte hatten dort zwei BMW, ein Pocketbike und technisches Gerät gestohlen und waren unerkannt geflohen.

Nach einer ähnlich gelagerten Tat im bayerisch/tschechischen Grenzgebiet konnten im Laufe des Sonntags bei dortigen Fahndungsmaßnahmen eine 32 Jahre alte Tatverdächtige und ein 29-jähriger Verdächtiger festgenommen werden. Sie waren mit einem der gestohlenen BMW unterwegs und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen beide anordnete. Die Frau und der Mann wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen zu zwei weiteren Tatverdächtigen und die Fahndung nach dem zweiten gestohlenen Fahrzeug dauern derweil an.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960. Insbesondere suchen die Ermittler noch nach einem weißen 3er BMW mit dem amtlichen Kennzeichen F-ER 1903.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell