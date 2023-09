Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Unbekannter beschädigt beim Parken Pkw und flüchtet - Polizei sucht nach Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 05.09.2023 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:45 Uhr beschädigte eine noch unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken in der Straße Marktplatz in Görwihl einen Skoda Superb und entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden am Skoda wurde auf rund 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich bei der Dienststelle unter Rufnummer 07761 934-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell