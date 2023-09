Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl Ortsteil Niederwihl: Lkw missachtet Vorfahrt, Motorradfahrer wird verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 05.09.2023 ereignete sich gegen 15:05 Uhr in Niederwihl ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Motorrad. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Lkw die Straße Niederwihl in Richtung der Kreisstraße K6545. An der Kreuzung missachtete der 60-jährige Lkw-Fahrer die Vorfahrt des herannahenden 24-jährigen Motorradfahrers. Dieser versuchte dem Lastwagen noch auszuweichen, es kam jedoch zum Streifvorgang und der 24-Jährige zu Fall. Hierbei wurde er leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell