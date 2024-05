POL-DA: Bad König: ++AKTUELL++ Nach schwerem Verkehrsunfall/Bundesstraße 45 vollgesperrt

Gernsheim (ots) - In der Nacht Zeit zwischen dem 28. April und Samstag (04.05.) wurde von einem Grab auf dem Friedhof in der Magdalenenstraße Grabschmuck in Form einer aus Bronze bestehenden Madonna-Figur gestohlen. Zudem wurde auf dem gleichen Grab eine Bronze-Laterne beschädigt. Der Schaden wird mit knapp 1000 Euro beziffert. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige ...

mehr