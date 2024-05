POL-DA: Groß-Rohrheim: Batteriediebe auf Firmengelände

Griesheim (ots) - "Betrug an der Haustür" ist eine Methode, um insbesondere älteren Menschen überteuerte Leistungen oder Produkte zu verkaufen. So auch bei einem Fall, der sich am Freitagvormittag (3.5.) in Griesheim zugetragen hat. Dort hat nach aktuellem Kenntnisstand ein bislang unbekannter Mann, der eine kräftige Statur und dunkle Haare gehabt haben soll, an ...

mehr